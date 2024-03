ONLINE: Manchester City - Arsenal dnes (Premier League, 30. kolo)

Citizens patří dlouhá léta k nejúspěšnějším celkům, co anglická scéna může nabídnout. Po 28 odehraných kolech se nacházejí na třetí pozici se ziskem 63 bodů a pozitivním skóre 63:28. Na vedoucí pozici ovšem ztrácejí pouze jeden bod a to právě na svého soupeře z Londýna. I přes potencionální výhru by neměli nic jistého, ale výrazně by se přiblížili k obhajobě.Stejně jako Arsenal mají svěřenci kouče Pepa Guardioly dobrou formu před velkým šlágrem. Soutěžní duel totiž prohráli naposledy na začátku prosince minulého roku na hřišti Aston Villy. Od té doby přišlo hned 22 neprohraných soutěžních střetnutí v řadě, což budí obrovský respekt. Právě v Premier League v posledních dvou duelech vznikly velké šlágry, nejdříve si City poradilo v derby s United po obratu poměrem 3:1. Poté zajelo na hřiště druhého Liverpoolu, kde vybojovalo plichtu 1:1. Před mezinárodní přestávkou se naladili postupem do semifinále FA Cupu přes Newcastle.Cesta evropskými poháry je pro Manchester také mimořádně úspěšná. V nelehké skupině se umístil na první pozici s plným počtem bodů a jasně postoupil do osmifinále. Zde také nepřipustil žádné překvapení, když po shodných výsledcích 3:1 vyřadil bezradnou dánskou Kodaň. Těžký los mu ovšem přisoudil ve čtvrtfinále velkého giganta v podobě Realu Madrid.O výrazných mužích v tomto kádru ani nemusíme pochybovat, protože jejich pozice je zcela jasná. Největší hvězdou je norská mašina na góly, který je nejlepším střelcem Premier League s 18 brankami. V lize se naposledy trefil do sítě United, kde jistil výhru 3:1. Další výraznou postavou je ofenzivní záložník. Třiadvacetiletý Angličan se v domácí soutěži prosadil už 11x a ke všemu přidal i sedm gólových asistencí.Prodlouží City svou sérii bez proher i v tomto velkém zápase?