Rozhodnutie oznámil počas parížskeho derby. Bývalý spoluhráč Škrtela ukončil kariéru

Odštartoval kariéru v akadémii Paríža St. Germain, dres ktorého si obliekal do roku 2013.

Francúzsky futbalový obranca Mamadou Sakho ukončil profesionálnu hráčsku kariéru vo veku 35 rokov. Svoje rozhodnutie oznámil počas pondelkového parížskeho derby v pohárovej súťaži.

Sakho odštartoval kariéru v akadémii Paríža St. Germain, dres ktorého si obliekal do roku 2013. V tíme nosil kapitánsku pásku a vo svojej poslednej sezóne sa tešil zo zisku majstrovského titulu.

Ďalšie roky strávil v anglickom Liverpoole, kde pôsobil aj po boku slovenského obrancu Martina Škrtela.

Neskôr pôsobil aj v Crystal Palace, Montpellieri a do minulého leta v gruzínskom Torpedo Kutaisi. „Chcel som sa všetkým poďakovať a oficiálne oznámiť koniec svojej kariéry,“ citovala stopéra agentúra AFP.

Za národný tím odohral Sakho 29 zápasov, v ktorých si pripísal dva góly. Spomedzi veľkých šampionátov štartoval na MS 2014 v Brazílii, kde Francúzi vypadli vo štvrťfinále po prehre s neskoršími šampiónmi Nemcami 0:1.

