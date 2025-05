ONLINE: OFK Malženice - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 24. kolo)

V MONACObet lige ostáva odohrať posledné tri kolá a do boja o prvú priečku chcú ešte prehovoriť Zlaté Moravce, ktoré sa aktuálne nachádzajú na druhom mieste a strácajú na Prešov osem bodov. Budú to mať o to ťažké, keďže Prešovu stačí získať jediný bod, aby sa tešil z postupu do najvyššej súťaže. Zlaté Moravce-Vráble nastúpia na duel v Malženiciach, ktoré sa nachádzajú na ôsmom mieste a taktiež ešte bojujú o lepšiu pozíciu v tabuľke.

Malženice prehrali svoj posledný odohratý duel so Zvolenom 1:3. V prípade výhry nad Zlatými Moravcami sa môžu posunúť na šieste miesto. Svoje štatistiky by si rád vylepšil Boris Druga, ktorý sa radí so siedmimi gólmi medzi najlepších strelcov celej súťaže.

Zlaté Moravce-Vráble neprehrali posledných päť zápasov a majú výbornú formu. Naposledy si poradili s „béčkom“ bratislavského Slovana 3:1. Druhým najlepším strelcom MONACOBET ligy je Gruzínec Levan Nonikashvili s deviatimi presnými zásahmi.