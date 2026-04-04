VIDEO: Skvelý Valjent i celá Mallorca. Ako kapitán ju doviedol k senzačnej výhre s Realom Madrid

Slovenský futbalista a kapitán RCD Mallorca Martin Valjent (vľavo) reaguje po góle, ktorý strelil jeho spoluhráč Manu Morlanes.
Slovenský futbalista a kapitán RCD Mallorca Martin Valjent (vľavo) reaguje po góle, ktorý strelil jeho spoluhráč Manu Morlanes. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. apr 2026 o 18:21 (aktualizované 4. apr 2026 o 23:13)
Mallorca rozhodla o víťazstve v závere.

Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valjentom zvíťazili v 30. kole španielskej La Ligy nad Realom Madrid 2:1.

O nečakanom triumfe domácich rozhodol v 90+1. minúte reprezentant Kosova Vedat Muriqi.

Mallorca sa vďaka zisku troch bodov posunula v neúplnej tabuľke mimo pásma zostupu na 17. miesto.

Real je druhý o štyri body za Barcelonou, ktorú večer čakal šláger na ihrisku Atletica Madrid.

Mallorca prvýkrát udrela v závere prvého polčasu, keď Pablo Maffeo odcentroval z pravej strany a stredopoliar Manu Morlanes prízemnou strelou k žrdi prekonal Andrija Lunina. Real vyrovnal v 88. minúte po hlavičke Edera Militaa.

V nadstavení však Muriqi prudkou strelou pod brvno rozhodol o víťazstve Mallorky. Valjent odohral na poste stopéra celý zápas a v 84. minúte videl žltú kartu.

Hráči Realu Sociedad San Sebastian zvíťazili nad Levante 2:0 vďaka gólom Jona Martina a Braisa Mendeza. V neúplnej tabuľke sa posunuli na šiestu priečku.

Futbalisti Atletica Madrid v zostave bez slovenského reprezentačného obrancu Dávida Hancka prehrali v šlágri 30. kola španielskej La Ligy s FC Barcelona 1:2.

Na vedúci gól domáceho Giuliana Simeoneho z 39. minúty stihol ešte do prestávky odpovedať Marcus Rashford. O triumfe Barcelony rozhodol v 87. minúte Robert Lewandowski.

Atletico dohrávalo od záveru prvého polčasu bez vylúčeného Nicolasa Gonaleza. Barcelona je na čele tabuľky o sedem bodov pred Realom Madrid, ktorý nečkane prehral na pôde RCD Mallorca 1:2.

V stredu Katalánci privítajú Atletico v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov.

La Liga - 30. kolo:

Real Sociedad San Sebastian - UD Levante 2:0 (1:0)

Góly: 30. Martin, 83. Mendez

RCD Mallorca - Real Madrid 2:1 (1:0)

Góly: 41. Morlanes, 90+1. Muriqi - 88. Militao

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas a dostal ŽK/

Real Betis - Espanyol Barcelona 0:0

Atletico Madrid - FC Barcelona 1:2 (1:1)

Góly: 39. Simeone - 42. Rashford, 87. Lewandowski

ČK: 45+3. Gonzalez (Atletico) po druhej ŽK

/D. Hancko (Atletico) bol na lavičke/

La Liga

    Getafe oslavuje gól.
    Getafe oslavuje gól.
