Bolo dôležité vyhrať a neinkasovať gól, chváli tréner Lyonu. Víťazstvo venoval fanúšikovi

24. okt 2025 o 09:50
Francúzsky tím sa však po stretnutí s Bazilejom zameriava už na ligový súboj so Štrasburgom.

LYON. Francúzsky futbalový klub Olympique Lyon je po troch kolách Európskej ligy bez straty bodu a zásluhu má na tom aj Dominik Greif. Slovenský brankár si vo štvrtkovom víťaznom zápase proti FC Bazilej (2:0) pripísal tri zákroky a v súťaži dosiaľ neinkasoval.

Lyon vstúpil do ligovej fázy triumfom v Utrechte (1:0), na ktorý neskôr nadviazal aj v stretnutí so Salzburgom (2:0).

Po troch zápasoch je jeden z troch stopercentných tímov európskej súťaže a v tabuľke mu patrí tretia priečka. O skóre vedie dánsky Midtjylland, druhá je portugalská Braga.

„Musím povedať, že toto víťazstvo je pre nášho mladého fanúšika Jonathana, ktorý je v terminálnom štádiu choroby. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas s niekoľkými dobrými ofenzívnymi momentmi.

Dominovali sme, ale v prvom polčase sme mohli streliť viac gólov a mohlo to byť úplne inak. Hrali sme proti dobrému tímu s dobrými hráčmi. Bolo dôležité vyhrať a neinkasovať gól. Som spokojný,“ zhodnotil duel s Bazilejom tréner tímu Paulo Fonseca.

Skóre stretnutia otvoril už v 3. minúte kapitán Corentin Tolisso, ktorý využil nevydarenú rozohrávku hosťujúceho brankára Marwina Hitza. Domáci mali mierne navrch, stále však viedli len o gól a dvoma skvelými zákrokmi v druhom polčase podržal tesné vedenie Greif.

V závere zápasu pridal poistku striedajúci Afonso Moreira. Lyon si tak napravil chuť po vystúpeniach v domácej Ligue 1, v ktorej prehral dvakrát za sebou.

„Som veľmi šťastný. Som schopný zakončovať akcie. Ten prvý gól padol na začiatku zápasu a dodal nám sebavedomie. Museli sme vyhrať po dvoch prehrách a teraz sa sústredíme na duel proti Štrasburgu,“ uviedol Moreira pre klubový web.

Hráči Lyonu môžu byť po troch z ôsmich duelov EL v psychickej pohode, keďže za bezproblémovým postupom do vyraďovacej fázy majú našliapnuté výborne. Na konte majú deväť bodov, pričom v minulej sezóne mal posledný postupujúci Fenerbahce Istanbul len o jediný bod viac.

Francúzsky tím sa však po stretnutí s Bazilejom zameriaval už na nedeľný ligový súboj so Štrasburgom.

„Dnes bolo dôležité dosiahnuť deväť bodov. Chceli sme hrať na víťazstvo, ale v nedeľu nás čaká ťažký zápas. Štrasburg má možnosť veľa striedať, tento rok veľa investoval,“ konštatoval Fonseca.

Švajčiarsky klub si v súťaži pripísal druhú prehru, v 1. kole podľahol Freiburgu 1:2. Vďaka triumfu nad Stuttgartom (2:0) však nie je bez bodov a v tabuľke mu momentálne patrí 24. pozícia.

