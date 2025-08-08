Vyrieši v novom tíme brankársky problém? Hrádecký po dekáde odchádza z Nemecka

MONAKO. Fínsky futbalový reprezentant a rodák z Bratislavy Lukáš Hrádecký prestúpil z Bayeru Leverkusen do AS Monaco. Informovala o tom agentúra AP.
S účastníkom francúzskej Ligue 1 podpísal v piatok dvojročnú zmluvu, pričom dohoda zahŕňa aj opciu na ďalšiu sezónu.
Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, podľa denníka L'Équipe však zaplatili „kniežatá“ za 35-ročného brankára 2,5 milióna eur, plus milión v bonusoch.
V Bundeslige chytal desať rokov, okrem Leverkusenu aj za Eintracht Frankfurt. S Bayerom vyhral v sezóne 2023/2024 titul aj Nemecký pohár a vytvoril ligový rekord v počte štartov zahraničného brankára.
Za fínsku reprezentáciu odchytal 101 zápasov.
Monaco potrebovalo nutne vystužiť brankársky post, Radoslaw Majecki a ani Philipp Köhn sa nedokázali v minulej sezóne chopiť svojej šance.