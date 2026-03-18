Haraslín by mal byť fit pred barážou. Pomôže aj Sparte v odvete proti holandskému tímu

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín sa v stredu vrátil do tréningového procesu Sparty Praha a národnému tímu by mal byť k dispozícii v budúcotýždňovej baráži o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku.
Obavy o Haraslínov stav vyvolal nedeľný zápas českej ligy proti Slovácku (5:2). Kapitán tímu duel nedohral, keď v druhom polčase naznačil, že potrebuje striedať.
Tréner tímu Brian Priske po stretnutí uviedol, že 29-ročný krídelník cítil bolesť v oblasti slabín.
Portál isport.cz však v stredu informoval, že Haraslín sa zúčastnil na doobedňajšom tímovom tréningu pred štvrtkovou odvetou Konferenčnej ligy proti Alkmaaru a nebude chýbať na zápasovej súpiske.