Haraslín by mal byť fit pred barážou. Pomôže aj Sparte v odvete proti holandskému tímu

Lukáš Haraslín (Autor: AC Sparta Praha)
TASR|18. mar 2026 o 13:59
ShareTweet0

Kapitán Sparty striedal po hodine hry proti Slovácku.

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín sa v stredu vrátil do tréningového procesu Sparty Praha a národnému tímu by mal byť k dispozícii v budúcotýždňovej baráži o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Obavy o Haraslínov stav vyvolal nedeľný zápas českej ligy proti Slovácku (5:2). Kapitán tímu duel nedohral, keď v druhom polčase naznačil, že potrebuje striedať.

Tréner tímu Brian Priske po stretnutí uviedol, že 29-ročný krídelník cítil bolesť v oblasti slabín.

Portál isport.cz však v stredu informoval, že Haraslín sa zúčastnil na doobedňajšom tímovom tréningu pred štvrtkovou odvetou Konferenčnej ligy proti Alkmaaru a nebude chýbať na zápasovej súpiske.

    dnes 13:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Haraslín by mal byť fit pred barážou. Pomôže aj Sparte v odvete proti holandskému tímu