Prestup by ho potešil. Haraslín priznal kontakt so Slovanom, čaká na nového trénera Sparty

SENEC. Futbalový Slovan plánuje v lete na prestupovom trhu prilákať väčšie mená. „Dnes náš klub už nemusíme predstavovať zahraničným hráčom. Vedia, že pravidelne hrávame európske súťaže,” tvrdil šéf klubu Ivan Kmotrík junior. Hotuje sa získať potenciálne posily od západných susedov, ktorým sa túži vyrovnať. Jednou z nich mal byť Lukáš Kalvach z Plzne, ale ten dal prednosť klubu z Blízkeho východu.

Po kom však Kmotrík túži najviac? „Haraslín,” odvetil na otázku ohľadom vytúženej posily. Dlhoročný slovenský reprezentant, opora pražskej Sparty so skúsenosťami z Talianska a Poľska, je veľmi zvučné meno.

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín v zápase proti Azerbajdžanu. (Autor: TASR/AP)

Prestup by ho potešil Lukáš Haraslín na tlačovej konferencii pred reprezentačným dvojzápasom s Gréckom (7. jún) a Izraelom (10. jún) priznal, že bol v kontakte so Slovanom Bratislava. Je šanca, že by vo veku 29 rokov a s trhovou hodnotou takmer osem miliónov eur zamieril na Slovensko?

„Mám 29 rokov. Vraví sa, že to je najlepší futbalový vek. Možno by ma nejaký prestup potešil. Ale teraz riešim len to, aby som sa čo najrýchlejšie vrátil do formy. Túto sezónu ma pribrzdili zranenia,” priznal krídelník. Od polovice mája nehral pre problémy s lýtkom. Hneď po tlačovej konferencii ho čakalo vyšetrenie. „Bola to zvláštna sezóna. Opäť ma dobehli zranenia. Som však rád, že sa mi darilo dávať góly,” poznamenal Haraslín. Nový tréner, nové plány V tomto ročníku si so Spartou zahral Ligu majstrov. V českej lige odohral 22 zápasov, v ktorých strelil jedenásť gólov a na ďalšie tri prihral.

Po konci trénera Larsa Friisa na lavičke českého klubu sa stále hľadá vhodný nástupca. Sparta už podľa českých médií oslovila viacero kandidátov, no čaká na potvrdenie od toho vyvoleného.

Lukáš Haraslín (Autor: AC Sparta Praha)

„Neviem, aké budú mať so mnou (v Sparte) plány,” priznal Haraslín. Nie je isté, ako zapadne do systému nového kouča. Pre Slovan by bol kľúčová postava. Nenahraditeľný.

„Budeme komunikovať (so Spartou) po reprezentačnom zraze. Pokiaľ sa dohodneme na niečom novom alebo budeme pokračovať v tom, čo máme, pretože mám so Spartou platný kontrakt, tak budem rád. Je to však na vedení klubu, novom trénerovi, ktorý príde,” doplnil. Haraslín: Keď raz prestúpim do Slovana… Keď mal Haraslín jedenásť, Lamač vymenil za Slovan. Po niekoľkých rokoch v mládeži “belasých” sa prepracoval až do Talianska. Od čoho by mohol závisieť jeho príchod na Slovensko? „Ťažko povedať, čo by sa muselo stať, aby som sa vrátil do Slovana. Jeden klub vás chce, druhý klub vás chce, už je to medzi nimi. Ťažko budem rozhodovať o niečom, čo nie je oficiálne,” poznamenal. „Sústredím sa na to, že som v Sparte. Prvým cieľom je to, aby som sa dostal po zranení do formy,” doplnil.