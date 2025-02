Haraslín si želá hlavne pevné zdravie: Nemá význam sa pozerať, čo bude o pár mesiacov

"Som veľmi rád, že som sa po zranení vrátil späť do zostavy a môžem hrávať zápasy. Bola to dlhá doba, čo som bol zranený.

"Je normálne, že proti takýmto kvalitným tímom hráte veľa bez lopty. Liga majstrov nám všetkým, ktorí sme ju hrali, dala veľké skúsenosti do budúcnosti. Bolo to náročné, úplne iný level ako domáca liga," poznamenal Haraslín.

Dvojzápas play off o postup do B-divízie proti Slovinsku je síce na programe až o šesť týždňov, no opora tímu Francesca Calzonu sa naňho teší už teraz.

"Vieme, že nás čaká ťažký dvojzápas so súperom, s ktorým už máme isté skúsenosti. Bude to nepríjemný súper, ale ak chceme postúpiť do B-divízie, musíme ten dvojzápas zvládnuť. Urobíme pre to všetko," dodal Haraslín.

