Autizmus a ADHD zohrali dôležitú úlohu. Anglická futbalistka sa vďaka nim dostala na vrchol

Tridsaťtriročná hráčka pomohla Anglicku vyhrať EURO žien v roku 2022 a dostať sa do finále majstrovstiev sveta 2023. Päťkrát vyhrala ženskú Ligu majstrov, dvakrát s Barcelonou a trikrát s francúzskym Olympique Lyon.

"Neviem, či by som to nazvala vášnivosťou, skôr posadnutosťou. To je môj autizmus, moja hyperzameranosť na futbal. Jednou z výhod ADHD a autizmu je, že pohyb mi pomáha udržať sa sústredená a stále aktívna.“

V škole mala Bronzeová problémy s čítaním a pravopisom, čo viedlo k diagnostike dyslexie. Hoci jej matka dlho tušila, že by mohla byť autistka, Bronzeovej bol autizmus a ADHD diagnostikovaný až pred štyrmi rokmi počas tréningového kempu v Anglicku.

"Nič to v podstate nezmenilo, ale trochu mi to otvorilo oči," povedala Bronzeová.

"Len som sa o sebe dozvedela viac, pochopila som, prečo v určitých situáciách vidím veci inak ako ostatní ľudia alebo sa správam inak ako ostatní ľudia."