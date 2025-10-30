Neapolu pomohol k prvému titulu po rokoch. Trénerom Juventusu sa stal bývalý kouč Talianska

Luciano Spalletti.
Luciano Spalletti. (Autor: TASR/AP)
V minulosti trénoval tiež Udine, AS Rím, Inter Miláno alebo Zenit Petrohrad.

TURÍN. Novým trénerom futbalistov Juventusu sa stal Luciano Spalletti. Bývalý kouč talianskej reprezentácie s turínskym celkom podpísal zmluvu do konca júna budúceho roka. Informoval o tom klubový web.

Spalletti nahradil Igora Turoda, ktorý bol odvolaný pre zlé výsledky. "Stará dáma" je v Serii A siedma a v pondelok pod vedením kouča rezervy Massimiliana Brambillu po výhre 3:1 nad Udine ukončila päťzápasovú sériu bez víťazstva.

Šesťdesiatšesťročný Spalleti naposledy viedol taliansku reprezentáciu. Na lavičke "Azzurri" pôsobil od septembra 2023 do tohtoročného júna, keď skončil po prehre 0:3 s Nórskom na úvod kvalifikácie majstrovstiev sveta.

Na klubovej úrovni naposledy viedol v sezóne 2022/23 Neapol a pomohol jej k majstrovskému titulu.

V minulosti Spalletti trénoval tiež Udine, AS Rím, Inter Miláno alebo Zenit Petrohrad, s ktorým získal dva tituly.

    dnes 18:59
