Brazílčan končí pre problémy so srdcom, dekádu hral za Liverpool

SAO PAULO. Brazílsky futbalista Lucas Leiva ukončil profesionálnu hráčsku kariéru vo veku 36 rokov. Dôvodom sú problémy so srdcom, ktoré mu diagnostikovali počas pravidelných lekárskych prehliadok.

Defenzívny stredopoliar oznámil koniec kariéry na tlačovej konferencii brazílskeho klubu Gremio, kde sa jeho futbalová púť začala i skončila.

"Končím tam, kde by som chcel, ale nie tak, ako by som chcel. Veľmi som dúfal, že sa mi to podarí zvrátiť, ale nestalo sa tak. Moje zdravie je na prvom mieste," citovala Brazílčana agentúra AP.