Francúzsky reprezentant vo väzení neskončí. Súd vyhovel jeho odvolaniu

MADRID. Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Hernández nemusí ísť do väzenia. Španielska justícia vyhovela odvolaniu právnikov 25-ročného obrancu Bayernu Mníchov. Oznámil to regionálny súd v Madride a informoval o tom portál Deutsche Welle .

Hernándeza zatkli v Španielsku ešte vo februári 2017 po hádke a útoku na manželku. Súd mu za napadnutie a poškodenie majetku nariadil 31 dní verejnoprospešných prác a zároveň zákaz priblížiť sa k tejto žene na 500 m.

Porušil to však spoločnou cestou do Spojených štátov amerických. V roku 2019 ho za to odsúdili na šesť mesiacov väzenia a jeho žiadosť o prerušenie trestu vtedy zamietli.



Lucas Hernández bol v roku 2018 členom zlatého tímu Francúzska na majstrovstvách sveta v Rusku.

Pred necelým mesiacom sa stal aj šampiónom Ligy národov, kde spoločne s bratom Theom vytvorili prvé bratské duo vo francúzskej reprezentácii od roku 1974. Vtedy to boli Hervé a Patrick Revelliovci.