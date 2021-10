Bratia z Francúzska majú problém. Jeden je v karanténe, druhému hrozí väzenie

Bolo to takmer polstoročie, odkedy naposledy nastúpili v drese Francúzska bratia. Naposledy tak hrali v roku 1974 Hervé a Patrick Revelliovci.

MADRID. Pred piatimi dňami sa zapísali do histórie francúzskej futbalovej reprezentácie. Bratia Theo a Lucas Hernández nastúpili v základnej zostave na zápas Ligy národov.

Obranca Bayernu Mníchov Lucas Hernández bol povolaný na súdne pojednávanie do Španielska, kde v minulosti vyrastal v akadémii Atlética Madrid a v klube pôsobil na seniorskej úrovni päť rokov.

Futbalista zároveň dostal aj zákaz držania zbraní a 31 dní verejnoprospešných prác, ktoré však nedodržal. Prokurátor preto požaduje pre Hernándeza až rok vo väzení.

Podľa informácií denníka AS mal byť hráč odsúdený a nastúpiť do výkonu trestu, súd totiž jeho odvolanie neuznal. Od utorka mu tak plynie lehota desiatich dní, kedy sa má dobrovoľne vrátiť do krajiny.