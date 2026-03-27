Na pád do pásma zostupu stačí málo. Zaplatili sme nováčikovskú daň, hovorí brankár

Slávia TU Košice je nováčikom druhej najvyššej súťaže na Slovensku a je viditeľné, že medzi amatérskou treťou ligou a profesionálnou druhou ligou je výrazný rozdiel.
Košickí vysokoškoláci sú po odohraní 21 zápasov na 10. mieste. Doteraz zaznamenali 6 víťazstiev, 6 remíz a 9 prehier so skóre 32:37.
Pokojne však ešte dýchať nemôžu. Rozdiely v spodnej časti tabuľky sú minimálne a na pád do pásma zostupu stačí málo. Tomu by sa Košičania chceli vyhnúť.
ĽUBOMÍR PANGRÁC (36, brankár – Partizán Bardejov, VSS Košice, Barca, Lokomotíva, TUKE – pôsobil aj vo viacerých kluboch v nižších súťažiach) je služobne najstarším hráčom Slávie Technickej univerzity v Košiciach.
V klube pôsobí od roku 2018 a s mužstvom zažil postup z piatej až do MONACObet ligy. Ľubo je aj rekordérom v počte zápasov. V drese TUKE nastúpil na ihrisko 160 x.
Čo vás priviedlo do Slávie TUKE?
Oslovil ma vtedy kvestor Technickej univerzity, doc. Ing. Marcel Behún, PhD., ktorý zastrešuje futbal na TUKE, s dlhodobým projektom etablovať univerzitný klub na slovenskej futbalovej mape.
V čase nášho rozhovoru pôsobil klub ešte v 5. lige. Vízia sa mi páčila, no ani by mi vtedy nenapadlo, že v Slávii TUKE zostanem tak dlho. Postupne sa začala napĺňať – postúpili sme do 4. ligy, následne do tretej a napokon aj do druhej.
Ako hodnotíte účinkovanie klubu v jesennej časti MONACObet ligy?
Do sezóny sme vstupovali ako nováčik. V úvodných zápasoch sme možno zaplatili nováčikovskú daň, keď nám niekoľko bodov uniklo v záverečných minútach.
Postupne sme sa však oťukali a myslím si, že sme dôstojným súperom aj účastníkom druhej ligy.
Aká bola zimná príprava a k akým zmenám v klube došlo?
Zimná príprava bola tradične dlhá a náročná, odohrali sme viacero prípravných zápasov. Každý futbalista už v tomto období len odpočítava dni do začiatku jarnej časti.
Naším cieľom bolo čo najlepšie sa pripraviť na náročnú jar, kde je každý zápas kľúčový v boji o záchranu.
Káder sa, ako býva zvykom, mierne obmenil. Niekoľko hráčov odišlo, naopak pribudli skúsené posily.
Po zraneniach sa vrátili aj piliere z postupovej sezóny Michal Jonec a Mojmír Trebuňák, ktorí vynechali väčšiu časť jesene, takže ich môžeme považovať za významné posily. Zmena nastala aj v realizačnom tíme, ktorý rozšíril tréner Ivan Lapšanský.
Je za vami úvod jarnej časti. Ako hodnotíte jej priebeh?
Vedeli sme, že prvé štyri zápasy odohráme doma, a chceli sme získať čo najviac bodov. Zisk siedmich bodov hodnotím pozitívne, aj keď nás mrzí inkasovaný vyrovnávajúci gól v 90. minúte proti Pohroniu – mohli sme mať deväť bodov.
Podarilo sa nám dostať mimo pásma zostupu, no stále je pred nami veľa práce. Bodové rozdiely v tabuľke sú minimálne, preto musíme pokračovať v tvrdej práci.
Naším cieľom je jednoznačne zachrániť pre Sláviu druhú ligu a zároveň robiť dobré meno univerzite.
Z osobného hľadiska je pre mňa najdôležitejšie zostať zdravý, poctivo trénovať a počkať si na príležitosť opäť nastúpiť do brány.