Na pád do pásma zostupu stačí málo. Zaplatili sme nováčikovskú daň, hovorí brankár

Brankár Ľubomír Pangrác. (Autor: Archív LP)
Peter Cingel|27. mar 2026 o 08:00
Postupne sme sa však oťukali a myslím si, že sme dôstojným súperom aj účastníkom druhej ligy, dodala stálica Košíc.

Slávia TU Košice je nováčikom druhej najvyššej súťaže na Slovensku a je viditeľné, že medzi amatérskou treťou ligou a profesionálnou druhou ligou je výrazný rozdiel.

Košickí vysokoškoláci sú po odohraní 21 zápasov na 10. mieste. Doteraz zaznamenali 6 víťazstiev, 6 remíz a 9 prehier so skóre 32:37.

Pokojne však ešte dýchať nemôžu. Rozdiely v spodnej časti tabuľky sú minimálne a na pád do pásma zostupu stačí málo. Tomu by sa Košičania chceli vyhnúť.

ĽUBOMÍR PANGRÁC (36, brankár – Partizán Bardejov, VSS Košice, Barca, Lokomotíva, TUKE – pôsobil aj vo viacerých kluboch v nižších súťažiach) je služobne najstarším hráčom Slávie Technickej univerzity v Košiciach.

V klube pôsobí od roku 2018 a s mužstvom zažil postup z piatej až do MONACObet ligy. Ľubo je aj rekordérom v počte zápasov. V drese TUKE nastúpil na ihrisko 160 x.

Čo vás priviedlo do Slávie TUKE?

Oslovil ma vtedy kvestor Technickej univerzity, doc. Ing. Marcel Behún, PhD., ktorý zastrešuje futbal na TUKE, s dlhodobým projektom etablovať univerzitný klub na slovenskej futbalovej mape.

V čase nášho rozhovoru pôsobil klub ešte v 5. lige. Vízia sa mi páčila, no ani by mi vtedy nenapadlo, že v Slávii TUKE zostanem tak dlho. Postupne sa začala napĺňať – postúpili sme do 4. ligy, následne do tretej a napokon aj do druhej.

Ako hodnotíte účinkovanie klubu v jesennej časti MONACObet ligy?

Do sezóny sme vstupovali ako nováčik. V úvodných zápasoch sme možno zaplatili nováčikovskú daň, keď nám niekoľko bodov uniklo v záverečných minútach.

Postupne sme sa však oťukali a myslím si, že sme dôstojným súperom aj účastníkom druhej ligy.

Aká bola zimná príprava a k akým zmenám v klube došlo?

Zimná príprava bola tradične dlhá a náročná, odohrali sme viacero prípravných zápasov. Každý futbalista už v tomto období len odpočítava dni do začiatku jarnej časti.

Naším cieľom bolo čo najlepšie sa pripraviť na náročnú jar, kde je každý zápas kľúčový v boji o záchranu.

Káder sa, ako býva zvykom, mierne obmenil. Niekoľko hráčov odišlo, naopak pribudli skúsené posily.

Po zraneniach sa vrátili aj piliere z postupovej sezóny Michal Jonec a Mojmír Trebuňák, ktorí vynechali väčšiu časť jesene, takže ich môžeme považovať za významné posily. Zmena nastala aj v realizačnom tíme, ktorý rozšíril tréner Ivan Lapšanský.

Je za vami úvod jarnej časti. Ako hodnotíte jej priebeh?

Vedeli sme, že prvé štyri zápasy odohráme doma, a chceli sme získať čo najviac bodov. Zisk siedmich bodov hodnotím pozitívne, aj keď nás mrzí inkasovaný vyrovnávajúci gól v 90. minúte proti Pohroniu – mohli sme mať deväť bodov.

Podarilo sa nám dostať mimo pásma zostupu, no stále je pred nami veľa práce. Bodové rozdiely v tabuľke sú minimálne, preto musíme pokračovať v tvrdej práci.

Naším cieľom je jednoznačne zachrániť pre Sláviu druhú ligu a zároveň robiť dobré meno univerzite.

Z osobného hľadiska je pre mňa najdôležitejšie zostať zdravý, poctivo trénovať a počkať si na príležitosť opäť nastúpiť do brány.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
V
P
V
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
21
8
8
5
36:23
32
R
R
V
P
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
21
8
6
7
29:23
30
V
R
R
R
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
10
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
21
6
6
9
32:37
24
R
V
V
P
V
11
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
21
5
8
8
26:35
23
V
R
R
R
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
21
6
5
10
31:36
23
P
R
P
R
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

