Skvelá správa pre Neapol. Lobotka sa zotavil zo zranenia skôr než sa čakalo

NEAPOL. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka sa zostavil zo zranenia a je pripravený nastúpiť v drese SSC Neapol v piatkovom zápase 18. kola Serie A proti AC Monza.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar si poranil rebro v sobotnom dueli s AS Rím (0:2).

Lobotka absolvoval vo štvrtok kompletný tréning so spoluhráčmi. Kým slovenský stredopoliar by v piatok mohol nastúpiť, Neapolu bude určite chýbať obranca Natan, ktorý si proti AS Rím vykĺbil rameno.