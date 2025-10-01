Liverpool nevyzerá ako top tím. Nehrajú futbal, ale basketbal, kritizuje Carragher

BRATISLAVA.Bývalý obranca anglického futbalového klubu FC Liverpool aj tamojšej reprezentácie Jamie Carragher ostro kritizoval súčasné výkony svojho niekdajšieho klubu po utorkovej prehre 0:1 s tureckým Galatasarayom Istanbul v Lige majstrov 2025/2026.
Podľa neho "The Reds" nehrajú futbal, ale "basketbal", keďže zápasy sú podľa neho plné "naháňačiek". Mužstvu podľa Carraghera tiež chýba taktická vyspelosť.
"Nepozerám sa na Liverpool ako na top tím. Liverpool momentálne nehrá futbal, hrajú basketbal. Je to len behanie tam a späť a myslím si, že top tímy takto nehrávajú,“ povedal Carragher pre CBS Sports.
Carragher vyjadril obavy aj o defenzívu tímu, ktorá podľa neho výrazne pokrivkáva. Vyzval tiež trénera Arneho Slota, aby si "naozaj zaslúžil svoju mzdu" a vyriešil problémy, ktoré sa podľa neho prejavujú už od začiatku sezóny.
Medzi hráčmi, ktorí podľa neho neplnia očakávania, je aj letná posila Florian Wirtz, ktorý zatiaľ nezaznamenal žiadny gól ani asistenciu v európskych či ligových zápasoch.
"Momentálne nie je vo forme a mal by uvoľniť miesto, aby sa Liverpool mohol vrátiť k hre z minulého roka a postupne budovať sebadôveru a defenzívnu stabilitu," dodal Carragher podľa webu ESPN.
FC Liverpool utrpel druhú prehru za sebou, keďže cez víkend v domácej Premier League nestačil na Crystal Palace.