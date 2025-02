Liverpool pochoval sen Tottenhamu o trofeji. Pre nás boli až príliš dobrí, zhodnotil tréner

Tú prvú môže LFC získať 16. marca vo Wembley v dueli proti spomenutému Newcastlu, ktorému postup do finále vychytal slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

Liverpool má v Premier League na čele šesťbodový náskok, prebojoval sa do osemfinále Ligy majstrov a v nedeľu nastúpi vo 4. kole FA Cupu proti druholigovému Plymouthu.

„Dostať sa do finále by malo byť vždy výnimočné,“ povedal Slot. „Bol to z našej strany veľmi dobrý výkon.“

VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Tottenham