VIDEO: Nič nepredviedol ani doma. Gólová bezmocnosť Liverpoolu poslala Paríž do boja o finále

Ousmane Dembelé oslavuje gól.
Ousmane Dembelé oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. apr 2026 o 23:00
Liverpool nestrelil v dvojzápase ani gól.

Liga majstrov - odveta štvrťfinále

Liverpool FC - Paríž Saint-Germain 0:2 (0:0)

Gól: 72., 90+1. Dembelé

Rozhodoval: Mariani (Tal.)

ŽK: Mac Allister, Konate (obaja Liverpool)

Liverpool: Mamardašvili – Frimpong (46. Gomez), Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (74. Jones) – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike (30. Salah) – Isak (46. Gakpo)

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (38. Hernandez) – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue (52. Barcola), Dembele, Kvaracchelija

/prvý zápas 0:2, postúpil PSG/

Futbalisti Paríža St. Germain postúpili do semifinále Ligy majstrov. Rozhodla o tom ich výhra 2:0 na trávniku Liverpoolu v odvete štvrťfinále.

Úradujúci víťazi si priniesli do Anglicka pohodový dvojgólový náskok. V boji o finále sa stretnú s lepším z dvojice Bayern Mníchov - Real Madrid.

Liverpool začal aktívne, z úvodného tlaku však nič nevyťažil. Hráči PSG pozorne bránili, dobre zatvárali priestory a nepúšťali domácich do šancí.

Po polhodine hry sa v drese Liverpoolu zranil Hugo Ekitike a na ihrisko prišiel egyptský kanonier Mohamed Salah.

Krátko na to sa v dobrej príležitosti ocitol Milos Kerkez, no brankár Paríža Matvej Safonov jeho strelu vyrazil na roh.

V závere polčasu to z voleja skúšal líder ofenzívy PSG Ousmane Dembele, mieril však vedľa brány.

Do druhého polčasu poslal tréner Liverpoolu Arne Slot na ihrisko Joea Gomeza a Codyho Gakpa v snahe oživiť hru.

Po zákroku Williana Pacha v šestnástke taliansky rozhodca Maurizio Mariani najprv nariadil pokutový kop v prospech Liverpoolu.

Celú situáciu však ešte posudzoval VAR a napokon sa penalta nekopala. V 73. minúte definitívne rozhodol o postupe PSG Dembele, ktorý presne zakončil z hranice pokutového územia.

Dembele v nadstavenom čase ešte spečatil triumf hostí. Francúzsky majster sa stretne v semifinále z úspešnejším z konfrontácie medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid.

    Atlético Madrid oslavuje gól.
