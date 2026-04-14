VIDEO: Nič nepredviedol ani doma. Gólová bezmocnosť Liverpoolu poslala Paríž do boja o finále

Liga majstrov - odveta štvrťfinále
Liverpool FC - Paríž Saint-Germain 0:2 (0:0)
Gól: 72., 90+1. Dembelé
Rozhodoval: Mariani (Tal.)
ŽK: Mac Allister, Konate (obaja Liverpool)
Liverpool: Mamardašvili – Frimpong (46. Gomez), Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (74. Jones) – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike (30. Salah) – Isak (46. Gakpo)
PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (38. Hernandez) – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue (52. Barcola), Dembele, Kvaracchelija
/prvý zápas 0:2, postúpil PSG/
Futbalisti Paríža St. Germain postúpili do semifinále Ligy majstrov. Rozhodla o tom ich výhra 2:0 na trávniku Liverpoolu v odvete štvrťfinále.
Úradujúci víťazi si priniesli do Anglicka pohodový dvojgólový náskok. V boji o finále sa stretnú s lepším z dvojice Bayern Mníchov - Real Madrid.
Liverpool začal aktívne, z úvodného tlaku však nič nevyťažil. Hráči PSG pozorne bránili, dobre zatvárali priestory a nepúšťali domácich do šancí.
Po polhodine hry sa v drese Liverpoolu zranil Hugo Ekitike a na ihrisko prišiel egyptský kanonier Mohamed Salah.
Krátko na to sa v dobrej príležitosti ocitol Milos Kerkez, no brankár Paríža Matvej Safonov jeho strelu vyrazil na roh.
V závere polčasu to z voleja skúšal líder ofenzívy PSG Ousmane Dembele, mieril však vedľa brány.
Do druhého polčasu poslal tréner Liverpoolu Arne Slot na ihrisko Joea Gomeza a Codyho Gakpa v snahe oživiť hru.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool FC - Paríž St. Germain
Po zákroku Williana Pacha v šestnástke taliansky rozhodca Maurizio Mariani najprv nariadil pokutový kop v prospech Liverpoolu.
VIDEO: Ousmane Dembelé a jeho gól
Celú situáciu však ešte posudzoval VAR a napokon sa penalta nekopala. V 73. minúte definitívne rozhodol o postupe PSG Dembele, ktorý presne zakončil z hranice pokutového územia.
Dembele v nadstavenom čase ešte spečatil triumf hostí. Francúzsky majster sa stretne v semifinále z úspešnejším z konfrontácie medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid.