Liverpool si nesmie vytvoriť návyk na prehry, vraví Slot. Za vzor dal hráčom ich súpera

Arne Slot.
Arne Slot. (Autor: TASR/AP)
31. okt 2025 o 14:54
Obhajcovia titulu ťahajú v najvyššej anglickej súťaži sériu štyroch prehier.

LIVERPOOL. Futbalisti Liverpoolu si nesmú vytvoriť návyk na prehru. Uviedol to tréner Arne Slot na tlačovej konferencii pred sobotňajším duelom Premier League s Aston Villou, ktorý odštartuje pre The Reds náročný zápasový týždeň.

Jeho súčasťou je aj súboj s Realom Madrid v Lige majstrov na Anfield Road a stretnutie s Manchestrom City budúcu nedeľu.

Obhajcovia titulu ťahajú v najvyššej anglickej súťaži sériu štyroch prehier, v týždni navyše vypadli z Ligového pohára, keď Slot postavil málo skúsené mužstvo a to nestačilo na Crystal Palace 0:3.

Svoje rozhodnutie musel opätovne obhajovať. „Všetko je to o tom, ako zvládnuť sezónu vzhľadom na zranenia a dostupnosť hráčov. Situácia je taká, aká je.

Stále máme dosť hráčov, aby mohli hrať v sobotu, utorok i nedeľu, ale musíme na nich dbať. Preto v Ligovom pohári nehrali,“ uviedol podľa AFP Slot, ktorému chýbajú zranení Alisson Becker, Alexander Isak, či Jeremie Frimpong.

Po 5. kole PL mal Liverpool na Aston Villu náskok 12 bodov. V sobotu však oba kluby proti sebe nastúpia v 10. kole už ako tabuľkoví susedia s 15 bodmi na konte.

Klub z Birminghamu nezačal sezónu dobre, no po štyroch triumfoch v sérii sa posunul už na 8. priečku hneď za Liverpool. Slot práve sobotňajšieho protivníka dal svojim zverencom za vzor.

„Rozhodli sa, že z prehier si nespravia zvyk. Dúfam, že ani my si nezvykneme, že máme v zápase viac šancí ako súper a nikdy nezvíťazíme.“

    Liverpool si nesmie vytvoriť návyk na prehry, vraví Slot. Za vzor dal hráčom ich súpera
    dnes 14:54
