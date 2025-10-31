Liverpool si nesmie vytvoriť návyk na prehry, vraví Slot. Za vzor dal hráčom ich súpera

LIVERPOOL. Futbalisti Liverpoolu si nesmú vytvoriť návyk na prehru. Uviedol to tréner Arne Slot na tlačovej konferencii pred sobotňajším duelom Premier League s Aston Villou, ktorý odštartuje pre The Reds náročný zápasový týždeň.
Jeho súčasťou je aj súboj s Realom Madrid v Lige majstrov na Anfield Road a stretnutie s Manchestrom City budúcu nedeľu.
Obhajcovia titulu ťahajú v najvyššej anglickej súťaži sériu štyroch prehier, v týždni navyše vypadli z Ligového pohára, keď Slot postavil málo skúsené mužstvo a to nestačilo na Crystal Palace 0:3.
Svoje rozhodnutie musel opätovne obhajovať. „Všetko je to o tom, ako zvládnuť sezónu vzhľadom na zranenia a dostupnosť hráčov. Situácia je taká, aká je.
Stále máme dosť hráčov, aby mohli hrať v sobotu, utorok i nedeľu, ale musíme na nich dbať. Preto v Ligovom pohári nehrali,“ uviedol podľa AFP Slot, ktorému chýbajú zranení Alisson Becker, Alexander Isak, či Jeremie Frimpong.
Po 5. kole PL mal Liverpool na Aston Villu náskok 12 bodov. V sobotu však oba kluby proti sebe nastúpia v 10. kole už ako tabuľkoví susedia s 15 bodmi na konte.
Klub z Birminghamu nezačal sezónu dobre, no po štyroch triumfoch v sérii sa posunul už na 8. priečku hneď za Liverpool. Slot práve sobotňajšieho protivníka dal svojim zverencom za vzor.
„Rozhodli sa, že z prehier si nespravia zvyk. Dúfam, že ani my si nezvykneme, že máme v zápase viac šancí ako súper a nikdy nezvíťazíme.“