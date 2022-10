Kontaktný gól už prišiel neskoro. Liptáci ostávajú na chvoste tabuľky

Jozef Kostelník, tréner Mikuláša: "Nezvládli sme dôležitý zápas. V prvom polčase sa nám zranil Bedecs a museli sme to preskupiť. Prvý gól bol vlastne vlastný, hostia boli lepší v strede poľa, my sme si nejaké šance nevypracovali a škoda, že sme dali kontaktný gól neskoro. Keď bolo ultimátum o mojom zotrvaní, tak by sa to malo dodržať."

Ivan Galád, tréner Moraviec: "Sme veľmi radi, že sme vyhrali a aj v ďalších zápasoch sa budeme snažiť, aby sa nám darilo robiť radosť sebe, ľuďom a majiteľovi. Chcem oceniť korektné prostredie, tak by mal vyzerať futbal aj keď sa bojuje o body."