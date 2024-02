Gól mal platiť aj podľa Kroosa. Ak uzná chybu, budem s tým zmierený, vravel tréner Lipska

Na pôde RB Lipsko zvíťazili 1:0 vďaka gólu Brahima Diaza zo 48. minúty a do odvety, ktorá je na programe v stredu 6. marca na San Bernabeu, pôjdu v lepšej pozícii.

Lipsko sa rekordného 14-násobného európskeho šampióna nezľaklo a už v 2. minúte poslalo loptu do siete. Šeško sa dostal k hlavičke v situácii po rohovom kope a skóroval.

Podľa trénera nemeckého tímu Marca Roseho však Henrichsovo postavenie nemalo vplyv na hru a o ofsajde či faule nemohla byť reč.

"Dali sme gól, ktorý mal jednoznačne platiť. Keby sa tak stalo, veci by sa možno vyvíjali inak. Nechcem sa púšťať do žiadnych debát, ale každý videl, že to nebolo správne rozhodnutie.

Na rozhodcu sa však nehnevám. Ak sa na to pozrie znova a ak bude úprimný a uzná, že urobil chybu, tak s tým budem zmierený.

Človek má právo urobiť chybu, ja ich spravím aj dve či tri za deň. V prvom rade chcem zložiť kompliment môjmu tímu a sľubujem, že v Madride nepredáme kožu lacno. Chceme sa ukázať v čo najlepšom svetle a sťažiť Realu cestu za postupom," citovala AFP trénera Lipska.