Robí pokroky, ale hrať ešte nemôže. Messiho návrat bude reálny až v októbri

Tridsaťsedemročný Messi je mimo súťažného diania od 14. júla, keď pre zranenie nedohral finálový zápas Copa América, v ktorom Argentína zdolala Kolumbiu 1:0 po predĺžení. Argentínsky futbalový klenot však zápas nedohral, v druhom polčase spadol a so slzami v očiach odišiel z ihriska.

To sú slová trénera Interu Miami Gerarda Martina na tému absencie skúseného Argentínčana v zostave tímu z Floridy.

FORT LAUDERDALE. Lionel Messi začal tento týždeň s individuálnym tréningom na ihrisku a mohol by byť pripravený pripojiť sa k futbalistom Interu Miami na ihrisku pred koncom základnej časti MLS.

Messi nebude hrať v sobotnom zápase MLS proti FC Cincinnati a chýba aj na súpiske národného tímu Argentíny pre dva septembrové kvalifikačné zápasy na majstrovstvá sveta. Za Inter Miami nehral od 1. júla, no Martino povedal, že čoskoro by sa mohol pripojiť k tímu v plnej príprave.

"Zatiaľ trénuje len individuálne pod dohľadom kondičných trénerov. Robí pokroky, ale na zraz argentínskej reprezentácie ešte nepríde, lebo stále nie schopný hrať súťažný zápas," vysvetlil "Tata" Martino.

Presný dátum Messiho návratu do diania 61-ročný Argentínčan neuviedol, ale malo by to byť ešte pred play-off MLS, ktoré sa začne koncom októbra.

V minulosti priemerné Miami zatiaľ zažíva sezónu snov v MLS. Na prvej priečke Východnej konferencie má 53 bodov z 25 zápasov a náskok piatich bodov pred Cincinnati. Tretí Columbus zaostáva už o 10 bodov.