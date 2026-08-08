Ťažká rana pre Lionela Messiho. Jeho otec Jorge zomrel vo veku 68 rokov

Jorge Messi, otec Lionela Messiho, zomrel vo veku 68 rokov v nemocnici v argentínskom meste Rosario po boji s vážnym ochorením.
Messiho otec bol považovaný za jednu z kľúčových postáv v kariére svojho syna a sprevádzal ho od jeho prvých futbalových krokov až po obdobie, keď sa stal jedným z najlepších hráčov v histórii.
Jorge zastupoval Messiho aj ako agent a rokoval s klubmi aj obchodnými spoločnosťami. Podieľal sa tiež na budovaní podnikateľského zázemia okolo argentínskej hviezdy.
V posledných rokoch sa jeho zdravotný stav zhoršoval a na posledných majstrovstvách sveta sám Messi naznačil, že prežíva náročné osobné obdobie.
Messiho rodina zatiaľ nevydala oficiálne stanovisko k úmrtiu. Informovali o tom taliansky denník La Gazzetta dello Sport a španielska Marca.