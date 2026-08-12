Nová rana pre Pogbu: zranenie stehna a otáznik nad budúcnosťou v Monaku

Francúzsky futbalový stredopoliar Paul Pogba utrpel zranenie stehna a jeho budúcnosť v AS Monaco začína byť neistá.
Majster sveta z roku 2018 sa len prednedávnom vrátil do tréningového procesu tímu po dlhodobých problémoch s kolenom.
Tridsaťtriročný Pogba sa zranil hneď v prvý deň tréningového kempu v Anglicku, kde Monako v nedeľu odohralo prípravný zápas proti Liverpoolu (3:2).
Podľa agentúry AFP nebude kondične pripravený na štart nového ročníka Ligue 1.
Po odpykaní si 18-mesačného dištancu za doping si v minulej sezóne pripísal iba šesť ligových štartov a na ihrisku strávil 115 minút.
S klubom má podpísaný kontrakt do leta 2027.