Nová rana pre Pogbu: zranenie stehna a otáznik nad budúcnosťou v Monaku

Paul Pogba.
Paul Pogba. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. aug 2026 o 07:45
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Majster sveta z roku 2018 mal v Monaku nakročené k novej šanci, no nové zranenie stehna jeho plány opäť prekazilo.

Francúzsky futbalový stredopoliar Paul Pogba utrpel zranenie stehna a jeho budúcnosť v AS Monaco začína byť neistá.

Majster sveta z roku 2018 sa len prednedávnom vrátil do tréningového procesu tímu po dlhodobých problémoch s kolenom.

Tridsaťtriročný Pogba sa zranil hneď v prvý deň tréningového kempu v Anglicku, kde Monako v nedeľu odohralo prípravný zápas proti Liverpoolu (3:2).

Podľa agentúry AFP nebude kondične pripravený na štart nového ročníka Ligue 1.

Po odpykaní si 18-mesačného dištancu za doping si v minulej sezóne pripísal iba šesť ligových štartov a na ihrisku strávil 115 minút.

S klubom má podpísaný kontrakt do leta 2027.

Ligue 1

    Paul Pogba.
    Paul Pogba.
    Nová rana pre Pogbu: zranenie stehna a otáznik nad budúcnosťou v Monaku
    dnes 07:45
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