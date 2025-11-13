Barcelona chystá pre Messiho významnú poctu. Prezident: Rodina s tým musí súhlasiť

BARCELONA. Prezident Barcelony Joan Laporta vo štvrtok uviedol, že klub plánuje postaviť sochu Lionela Messiho pred novozrekonštruovaným Camp Nou. Katalánsky tím sa tak pripravuje vzdať poctu svojmu rekordnému strelcovi po jeho emotívnej návšteve štadióna.
Messi (38) sa v nedeľu vrátil do Barcelony, aby si prvýkrát od svojho odchodu v roku 2021 prezrel zmodernizovaný štadión. Neskôr na Instagrame napísal, že dúfa, že sa „jedného dňa vráti – a nie len preto, aby sa rozlúčil ako hráč.“
Laporta počas prezentácie knihy v Barcelone povedal, že vedenie už diskutovalo o plánoch na trvalú poctu argentínskemu majstrovi sveta.
„Messi bude vždy spojený s Barçou, vie, že dvere sú preňho otvorené. Máme k nemu absolútnu úctu, zaslúži si tú najlepšiu poctu,“ uviedol.
„Mal by mať sochu na Spotify Camp Nou, rovnako ako (Johan) Cruyff a (László) Kubala. Je jedným z tých ikonických hráčov, ktorí v nás zanechali stopu. O tejto myšlienke sme už rokovali a pracujeme na nej. Rodina s tým musí súhlasiť. Všetci fanúšikovia Barçy by to chceli.“
Laporta už skôr odmietol špekulácie, že by sa Messi mohol opäť hrať za Barcelonu, pričom túto predstavu označil za „nereálnu“, vzhľadom na zmluvu útočníka s klubom MLS Inter Miami, ktorú nedávno predĺžil.
Messi, ktorý sa k akadémii Barcelony pripojil vo veku 13 rokov, strelil 672 gólov v 778 zápasoch a počas 21 rokov v klube priviedol tím k 10 titulom LaLigy, štyrom triumfom v Lige majstrov a trom titulom majstra sveta klubov.
Camp Nou, ktorý bol kvôli rekonštrukcii zatvorený takmer 900 dní, sa znovu otvoril v piatok verejným tréningom, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 20 000 fanúšikov. Laporta dodal, že klub dúfa, že po dokončení projektu usporiada „najkrajšiu poctu na svete“.