Prezident Barcelony označil Messiho návrat za nereálny. Legende chce pripraviť poctu

BARCELONA. Návrat hviezdneho argentínskeho futbalistu Lionela Messiho do FC Barcelona je nereálny. V stredu to povedal prezident španielskeho klubu Joan Laporta.
Laportovo vyhlásenie prišlo len pár dní na to, ako Messi vyjadril túžbu vrátiť sa na zrekonštruovaný štadión Camp Nou, aby sa s ním rozlúčil.
Jeho príspevok na sociálnych sieťach rozprúdil špekulácie o tom, či si ešte niekedy oblečie dres „blaugranas“. „So všetkou úctou k Messimu, odborníkom v klube, Barcelone a členom klubu, nepovažujem za férové, vlastne si myslím, že je nevhodné, aby som robil nereálne špekulácie,“ uviedol Laporta pre Catalunya Radio.
Messi odišiel z Barcelony v roku 2021 do Paríža St. Germain, hlavným dôvodom boli finančné problémy katalánskeho klubu.
VIDEO: Rozlúčka Barcelony s Messim pred štyrmi rokmi
Momentálne pôsobí v tíme zámorskej MLS Inter Miami. Laporta dodal, že neľutuje, čo sa stalo, pretože „Barca je nadovšetko“. Potvrdil však, že by na Camp Nou rád usporiadal zápas na počesť Messiho kariéry. „Veci sa neskončili tak, ako by sme si priali.
Ak by táto pocta mohla nejakým spôsobom vynahradiť to, čo sa neurobilo, myslím si, že by to bola dobrá vec,“ konštatoval Laporta podľa AFP.