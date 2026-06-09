Mourinho má dvere do Realu otvorené. Arbeloa oficiálne skončil

Španiel Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na poste trénera futbalistov Realu Madrid. Na lavičke vystriedal v januári Xabiho Alonsa.
Arbeloa svoj odchod oznámil už skôr, španielsky klub to potvrdil v utorkovom vyhlásení na svojom oficiálnom webe.
Trénerom Realu sa po znovuzvolení prezidenta Florentina Pereza stane Portugalčan Jose Mourinho.
Arbeloa hovoril o odchode ešte v máji pred záverečným ligovým duelom na tlačovej konferencii. Do Realu prišiel ako 18-ročný, pôsobil v akadémii, rezervnom tíme a potom sa po návrate z anglického Liverpoolu udomácnil aj v A-tíme.
Bývalý obranca potom začal v štruktúrach španielskeho giganta aj svoju trénerskú kariéru. Alonsa nahradil deň po prehre 2:3 s Barcelonou v Španielskom superpohári. V La Lige obsadil „biely balet“ druhé miesto práve za rivalom a v Lige majstrov skončil vo štvrťfinále.
Perez v nedeľu uspel vo voľbách a zabezpečil si už ôsme funkčné obdobie na čele klubu. Počas kampane sa netajil zámerom angažovať Mourinha v prípade svojho znovuzvolenia.
Podľa medializovaných informácií sa už bývalý kouč Realu dohodol na trojročnom kontrakte.
Skúsený Portugalčan viedol madridské mužstvo v rokoch 2010 až 2013. Počas svojho pôsobenia získal titul v La Lige a triumfoval aj v Španielskom pohári. Od sezóny 2014/2015, keď doviedol Chelsea k titulu v anglickej Premier League, však už domácu ligovú súťaž so žiadnym klubom nevyhral.