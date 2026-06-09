Real Madrid a Vatikán si vymenili dary. Na Bernabéu zaznelo posolstvo o góle pre večnosť

Štadión Santiaga Bernabeua v Madride hostil v pondelok stretnutie pápeža Leva XIV. s diecéznou komunitou hlavného mesta Španielska.
Na podujatí sa podľa organizátorov zúčastnilo viac ako 70.000 veriacich. Išlo o druhú návštevu pápeža na domovskom štadióne futbalového Realu Madrid po tom, ako ho v roku 1982 navštívil Ján Pavol II.
Pápeža po príchode privítal opätovné zvolený prezident Realu Florentino Perez, ktorý mu odovzdal personalizovaný dres madridského klubu s jeho vlastným menom Robert F. Prevost a číslom 1, ako aj repliku štadióna Bernabeu. Lev XIV. mu na oplátku venoval pamätnú medailu.
„Predpokladám, že pre futbalistu je strelenie gólu na tomto štadióne okamihom, na ktorý nezabudne do konca života.
Dnes však madridská cirkev strelila gól pre večnosť,“ povedal pápež vo svojom príhovore pred zaplneným štadiónom.
Fanúšikov „bieleho baletu“ si Lev XIV. získal už počas cesty do Madridu, keď na palube pápežského lietadla dostal od novinárky otázku, či fandí Realu alebo Barcelone.
„To je jednoduché,“ odpovedal. „Pápež fandí všetkým tímom, ale Prevost je za Real Madrid,“ dodal s odkazom na svoje rodné meno.
Prvý pápež z USA nezabudol pripomenúť, že na nadchádzajúcich MS bude držať palce svojej rodnej krajine.