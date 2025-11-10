Legenda Barcelony verí v návrat na Camp Nou. Miesto, kde som bol nesmierne šťastný, povedal Messi

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
Navštívil domovský stánok FC Barcelona.

BARCELONA. Argentínsky futbalista Lionel Messi vyjadril túžbu vrátiť sa na zrekonštruovaný štadión Camp Nou, aby sa s ním rozlúčil.

Na sociálnych sieťach v pondelok informoval, že navštívil domovský stánok FC Barcelona a k viacerým fotografiám pridal aj odkaz.

„Včera (nedeľa) večer som sa vrátil na miesto, ktoré mi veľmi chýba. Na miesto, kde som bol nesmierne šťastný a kde ste ma tisíckrát prinútili cítiť sa ako najšťastnejší človek na svete.

Dúfam, že sa jedného dňa budem môcť vrátiť a rozlúčiť sa nielen ako hráč, ako som to nikdy nedokázal...,“ napísal Messi.

VIDEO: Rozlúčka Barcelony s Messim pred štyrmi rokmi

Z katalánskeho klubu odišiel v roku 2021 a prestúpil do Paríža Saint-Germain pre vážne finančným problémy FC Barcelona.

Od roku 2023 pôsobí v americkej súťaži MLS v drese Interu Miami. Počas víkendového zápasu play off proti Nashvillu sa na víťazstve 4:0 podieľal dvomi gólmi a dvomi prihrávkami. V prebiehajúcej sezóne 2025 strelil v 31 zápasoch 34 gólov.

