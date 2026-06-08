Pérez dodržal svoj sľub. Do Realu prichádza defenzíva opora Liverpoolu

Ibrahima Konaté
Ibrahima Konaté (Autor: SITA/AP)
TASR|8. jún 2026 o 18:10
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Madrid si poistil novú posilu na štyri roky.

Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konaté sa dohodol na štvorročnom kontrakte s Realom Madrid.

Dres „bieleho baletu" by mal obliekať do 30. júna 2030, informovala o tom agentúra AFP.

Staronový prezident Realu Florentino Pérez prisľúbil, že v prípade jeho znovuzvolenia bude Konaté prvou letnou posilou.

Bývalý zadák Liverpoolu sa v tíme úradujúceho španielskeho vicemajstra stretne so svojimi spoluhráčmi z francúzskej reprezentácie Kylianom Mbappem či Aurelienom Tchouamenim.

Všetci traja figurujú v nominácii trénera Didiera Deschampsa na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku.

La Liga

    Ibrahima Konaté
    Ibrahima Konaté
    Pérez dodržal svoj sľub. Do Realu prichádza defenzíva opora Liverpoolu
    dnes 18:10
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