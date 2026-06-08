Pérez dodržal svoj sľub. Do Realu prichádza defenzíva opora Liverpoolu

Francúzsky futbalový obranca Ibrahima Konaté sa dohodol na štvorročnom kontrakte s Realom Madrid.
Dres „bieleho baletu" by mal obliekať do 30. júna 2030, informovala o tom agentúra AFP.
Staronový prezident Realu Florentino Pérez prisľúbil, že v prípade jeho znovuzvolenia bude Konaté prvou letnou posilou.
Bývalý zadák Liverpoolu sa v tíme úradujúceho španielskeho vicemajstra stretne so svojimi spoluhráčmi z francúzskej reprezentácie Kylianom Mbappem či Aurelienom Tchouamenim.
Všetci traja figurujú v nominácii trénera Didiera Deschampsa na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku.