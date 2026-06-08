Mourinho si vyhliadol prvú posilu. Real sa pokúsi získať mladíka z Londýna

Prvou veľkou akvizíciou Joseho Mourinha na lavičke Realu Madrid by sa mohol stať portugalský futbalista Mateus Fernandes.
Šesťdesiattriročný kormidelník podľa denníka Marca požiadal klub, aby s ponukou oslovil anglický West Ham United.
Dvadsaťjedenročný Fernandes prišiel do West Hamu vlani v lete a s klubom ma podpísaný kontrakt do roku 2030. V tejto sezóne za tím pravidelne nastupoval v základnej zostave, v 42 odohraných zápasoch si pripísal päť gólov a päť asistencií.
Záujem oňho prejavili aj úradujúci dvojnásobný víťaz Ligy majstrov Paríž St. Germain či Manchester United. „Kladivári“ obsadili v Premier League konečné 18. miesto a zostúpili do druholigovej Championship.
Do Madridu by mal mať namierené ako voľný hráč aj francúzsky stopér Ibrahima Konaté po tom, čo sa s Liverpoolom nedohodol na novej zmluve.
Príchod Konatého sľuboval Florentino Pérez už v predvolebnej kampani.
Mourinho, ktorý je ešte stále trénerom Benficy Lisabon, sa do madridského klubu vráti po trinástich rokoch. Počas prvého pôsobenia v rokoch 2010 až 2013 s ním získal španielsky titul, pohár aj superpohár.