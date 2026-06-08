Mourinho si vyhliadol prvú posilu. Real sa pokúsi získať mladíka z Londýna

Mateus Fernandes
Mateus Fernandes (Autor: SITA/AP)
TASR|8. jún 2026 o 17:27
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Do Madridu má mať namierené aj opora Liverpoolu.

Prvou veľkou akvizíciou Joseho Mourinha na lavičke Realu Madrid by sa mohol stať portugalský futbalista Mateus Fernandes.

Šesťdesiattriročný kormidelník podľa denníka Marca požiadal klub, aby s ponukou oslovil anglický West Ham United.

Dvadsaťjedenročný Fernandes prišiel do West Hamu vlani v lete a s klubom ma podpísaný kontrakt do roku 2030. V tejto sezóne za tím pravidelne nastupoval v základnej zostave, v 42 odohraných zápasoch si pripísal päť gólov a päť asistencií.

Záujem oňho prejavili aj úradujúci dvojnásobný víťaz Ligy majstrov Paríž St. Germain či Manchester United. „Kladivári“ obsadili v Premier League konečné 18. miesto a zostúpili do druholigovej Championship.

Do Madridu by mal mať namierené ako voľný hráč aj francúzsky stopér Ibrahima Konaté po tom, čo sa s Liverpoolom nedohodol na novej zmluve.

Príchod Konatého sľuboval Florentino Pérez už v predvolebnej kampani.

Mourinho, ktorý je ešte stále trénerom Benficy Lisabon, sa do madridského klubu vráti po trinástich rokoch. Počas prvého pôsobenia v rokoch 2010 až 2013 s ním získal španielsky titul, pohár aj superpohár.

La Liga

    Mateus Fernandes
    Mateus Fernandes
    Mourinho si vyhliadol prvú posilu. Real sa pokúsi získať mladíka z Londýna
    dnes 17:27
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