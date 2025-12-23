Messiho sestra sa zranila pri dopravnej nehode. Na istý čas musí odložiť svadbu

María Sol Messiová musí na istý čas odložiť plánovanie svadby po tom, čo sa zranila pri vážnej dopravnej nehode v Miami, ktorá jej spôsobila viacnásobné zlomeniny i popáleniny a vyžaduje si dlhé obdobie rekonvalescencie.
Sestra Lionela Messiho, ktorá má 32 rokov, stratila kontrolu nad vozidlom, ktoré šoférovala, a narazila do steny.
Rodinné zdroje uvádzajú, že jej život už nie je v nebezpečenstve, ale zranenia sú natoľko vážne, že odložili jej svadbu, ktorá sa mala konať 3. januára 2026 v Rosariu v Argentíne.
Podrobnosti o situácii zverejnil argentínsky novinár Ángel de Brito, ktorý uviedol, že bol v kontakte s Messiho matkou. V programe LAM televízie América TV žurnalista prečítal správy, ktoré dostal, a vysvetlil, prečo sa obrad nemohol uskutočniť podľa plánu.
"Messiho sestra je v poriadku, je mimo ohrozenia života. Svadbu sa bude musieť prerušiť. Utrpela popáleniny a tie sa veľmi ťažko liečia, rovnako ako dislokácia stavcov. V Rosariu už začala s rehabilitáciou," prezradil de Brito.
"Spýtal som sa na to ich mamy. Povedala mi, že je to pravda, ale že María Sol je v poriadku. Má dve zlomeniny stavcov, zlomeninu päty a zápästia. Svadba sa odloží. Celia mi povedala, že omdlela a narazila do steny," opísal nehodu.
Hoci sa pôvodne uvádzalo, že María Sol šoférovala pick-up, de Brito poznamenal, že si najprv myslel, že popáleniny mohli byť spôsobené nehodou na motorke. To sa však nepotvrdilo.
Messiho sestra sa mala vydať za Juliana "Tuliho" Arellana, člena trénerského štábu tímu Interu Miami do 19 rokov. Svadba bola naplánovaná v Rosariu, meste hlboko spätom s históriou rodiny Messiovcov. Práve tam sa hviezdny futbalista oženil s Antonelou Roccuzzovou.