Zakliata fáza Ligy majstrov. Messi nechce tretí raz po sebe skončiť už v osemfinále

Aby toho nebolo málo, Parížania musia v bavorskej metropole zmazať manko 0:1 z úvodného zápasu v Parku princov, ak chcú pomýšľať na prienik do štvrťfinále.

Parížania zažili v ostatných týždňoch niekoľko výsledkovo nevydarených stretnutí, no od prehry s Bayernom triumfovali v domácej Ligue 1 v troch zápasoch za sebou.

Podľa Messiho to mužstvu PSG môže v Mníchove pomôcť:

„Je dôležité vstupovať do takého zápasu týmto spôsobom. Predtým sme neboli v najlepšej forme. Myslím si, že sme dosiahli dôležité víťazstvá. Do Mníchova tak ideme posilnení. Bude to vyrovnaný a ťažký zápas, v ktorom budú rozhodovať detaily,“ tvrdí Messi.



Zakliate osemfinále

Kapitán argentínskych majstrov sveta z nedávneho „mundialu“ v Katare dúfa, že sa neskončí v tretej sezóne po sebe jeho účinkovanie v Lige majstrov už v osemfinále.