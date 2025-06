Ikona sa pustila do Messiho tímu: Sú ako sochy, ktoré nosia vrece s cementom

BRATISLAVA. Väčšina fanúšikov v hľadisku mala na sebe dres s jeho menom. Z ihriska však odchádzal Lionel Messi so zvesenou hlavou a smutný. Protihráč a brankár Gianluigi Donnarumma ho objímal a bozkával na hlavu. Program, výsledky, tabuľky - MS klubov FIFA 2025 Argentínčan Messi a jeho Inter Miami sa lúčia s majstrovstvami sveta klubov. V osemfinále prehrali s Parížom Saint Germain 0:4. Už po polčase bol rozdiel medzi tímami štvorgólový.

Možno najlepší hráč v dejinách futbalu zostal bezmocný napriek tomu, že sa snažil dirigovať hru. Výkon tímu z Major League Soccer (MLS) vyvolal širokú kritiku a mnohí ukázali prstom na Messiho za to, že nedokázal iniciovať odpoveď.

Pravda je však taká , že americký tím bol jasný outsider, ktorý mal od začiatku minimálnu šancu uspieť proti úradujúcemu šampiónovi Ligy majstrov. Svet obletela fotografia, kde dvaja fanúšikovia PSG v hľadisku predvádzali karikatúru Messiho. Argentínčana zobrazili ako starého, šedivého a štrbavého starca. Messi prišiel pred dvoma rokmi do Miami práve z Paríža Saint Germain.

Hrá medzi sochami „Messiho prehra? Nie, nie, nehovorte o porážke, akoby to bola jeho vina. Messi neprehral, prehral Inter Miami,“ reagoval v rozhovore pre FootMercato Zlatan Ibrahimovič. Legendárny Švéd sa svojho bývalého spoluhráča z Barcelony zastal. „Videli ste tento tím? Messi hrá so sochami, nie so spoluhráčmi. Keby bol v skutočnom tíme, v Paríži, v Manchestri, v akomkoľvek veľkom mužstve, videli by ste skutočného leva,“ myslí si Zlatan.

Messi má už tridsaťosem a svoje najlepšie roky za sebou. K štyridsiatke majú blízko aj ďalší jeho hviezdni spoluhráči, ktorí nastúpili v základnej zostave. Luis Suárez(38 rokov), Sergio Busquets (37) a Jordi Alba (36). Zvyšní spoluhráči z Miami nepatria medzi svetovú špičku, čo sa prejavilo aj na ihrisku. „S ich mladými hráčmi, vysokou úrovňou a úžasným trénerom nám nedali oddýchnuť ani na sekundu. Mám pocit, že je to tím, na ktorý sa bude dlho spomínať,“ priznal tréner Miami Javier Mascerano. VIDEO: Messi v zápase s PSG na MS klubov 2025

Messi a najvyššia známka Jeho tím sa snaží konkurovať na najvyššej úrovni, ale jeho predstavenie v Orlande len umocnilo priepasť medzi MLS a európskymi elitnými klubmi. PSG od začiatku jasne dominoval vo všetkom. Legendárny Argentínčan sa v prvom polčase trápil, ale v druhom mal niekoľko svetlých momentov. Pripísal si dve kľúčové prihrávky. Spomedzi hráčov Miami dostal najvyššiu známku: 7.6.

„Messi hrá len preto, že miluje hru, pretože stále dokáže to, čo 99 percent hráčov nedokáže. Ale on je obklopený tými, ktorí behajú, akoby nosili vrecia s cementom. Nie sú to žiadni tréneri, žiadne hviezdy, dokonca ani hráči, ktorí by rozumeli tomu, ako sa pohybovať bez lopty,“ myslí si Zlatan. Už to, že sa Miami dostalo medzi najlepšiu šestnástku MS klubov je prekvapením. Veľký duch „Myslím si, že sme prekonali očakávania, ktoré od nás ľudia na tomto turnaji mali. Čelili sme momentálne najlepšiemu futbalovému tímu na svete, takže to bolo náročné,“ priznal Jordi Alba. Ako sa na turnaji ukázal Messi? Dal jeden gól z priameho kopu, ktorý bol ozaj parádny. Patril medzi troch najlepších driblérov na turnaji. Čo sa týka hodnotenia servera Sofascore, tak patril medzi desať najlepších hráčov. Dostal 7.88, čo je pomerne vysoká známka.

(Autor: SofaScore)

„Chcete obviňovať Messiho? Keby hral s Ronaldom, s Mbappém, s Haalandom, so Zlatanom. Potom môžete hovoriť. Ale dnes? Nie, nie, nie. To nie je Messi, ktorého poznám, to je veľký duch, ktorý hrá v cirkuse." "Ale pozor, ak mu dáte skutočné mužstvo, znova podpáli štadión. Pretože, jednoducho. Messi je stále Messi, ale dnes? Nie je to jeho prehra, je to porážka Interu Miami a futbalu,“ dodal Zlatan.