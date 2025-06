Slovák je v USA hviezda, má status, privilégia a IQ. Prečo nie je v reprezentácii?

Podľa špecializovaného servera Sofascore je najlepšie hodnoteným hráčom MLS legendárny Lionel Messi (známka 8.22), Rusnák je v tejto štatistike na šiestom mieste so známkou 7.62.

„V klube vraveli, že nikdy predtým nezobrali do akadémie mladšieho hráča," vyhlásil pre SME ešte v roku 2009 Rusnákov otec Albert. Bývalý hráč slávnej éry Košíc (zahral si v Lige majstrov aj proti Manchester United) a slovenský reprezentant vtedy pomáhal v Manchestri pri výbere talentov.

Je to príbeh chlapca z futbalovej rodiny, ktorého zvábil Manchester City. Mal vtedy iba trinásť.

Bol aj v Holandsku

Štýlom hry ho v žiackom veku prirovnávali k Čechovi Tomášovi Rosickému.

"Verím, že dostanem šancu v prvom tíme. Manchester City je klub môjho srdca," vravel v minulosti Rusnák.

Ofenzívny stredopoliar patril tiež medzi opory rezervného tímu City, za áčko si zahral v roku 2013 počas turné po USA v zápase proti Chelsea. Nešlo však o súťažný zápas.

"Bol to správny krok. Šesť či sedem rokov v akadémii City mi dalo veľmi veľa. A to aj napriek tomu, že som sa neprepracoval do prvého tímu."