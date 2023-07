VIDEO: V Miami vypukol ošiaľ, Messimu venovali nástennú maľbu aj špeciálne pivo

Tridsaťšesťročného útočníka po príchode z Paríža St. Germain do Interu Miami oficiálne predstaví jeho nový klub v nedeľu 16. júla.

Miami 13. júla (TASR) - Argentínskeho futbalistu Lionela Messiho čaká už v prvom týždni po prílete do USA množstvo mediálnych povinností.

Na príchod slávneho futbalistu do Miami zareagoval aj lokálny pivovar, ktorý začal predávať pivo s číslom 10, ktoré nosí Messi na drese. Plechovka je natretá ružovou farbou s čiernym písmom, teda replikou farieb Interu Miami.

Messi uviedol ako jeden z dôvodu svojho príchodu do Miami nádej, že v USA zažije pokojnejší život.

Jeho oficiálna prezentácia sa bude vysielať na Apple TV a časti z nej budú prenášané do ďalších televíznych sietí.

"Som v štádiu, keď sa chcem trochu dostať z centra pozornosti a viac myslieť na svoju rodinu," povedal. Ako pripomenula AP, na tlačové konferencie klubu príde v priemere tucet novinárov, v stredu ich však bolo minimálne päťkrát viac.

Rovnako aj Messiho spoluhráči si budú musieť zvyknúť na novú situáciu a vyrovnať sa so zvýšenou pozornosťou zo strany médií.

"Je to veľká zmena, neviem, čo mám povedať, ale viem, že to bude niečo nové nielen pre klub, ale aj pre mesto. Musíme si to však užiť," uviedol venezuelský útočník Josef Martinez.