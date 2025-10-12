VIDEO: Messi režíroval triumf Miami. V tabuľke strelcov je neohrozený

NEW YORK. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v zámorskej MLS podieľal dvoma gólmi na víťazstve Interu Miami nad Atlantou United 4:0.
Kapitán úradujúcich majstrov sveta v 39. minúte otvoril a v 87. minúte aj uzavrel skóre stretnutia.
Messi vsietil svoj 25. a 26. gól v prebiehajúcej sezóne a dostal sa pred Denisa Bouangu z Los Angeles FC (24 gólov) na čelo tabuľky strelcov MLS.
Tridsaťosemročný útočník po prestávke takisto prihral na presný zásah Jordimu Albovi, jeho bývalý spoluhráč z FC Barcelona iba nedávno oznámil, že sa chystá po sezóne ukončiť kariéru.
V poradí tretí gól Interu vsietil Luis Suarez. Miami, ktoré už má istú miestenku v play off, patrí v tabuľke Východnej konferencie tretie miesto, Atlanta figuruje na 14. priečke.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - Atlanta United
Do streleckej listiny sa zapísal aj ďalší veterán, nemecký útočník Thomas Müller rozhodol svojím gólom o triumfe Vancouveru Whitecaps na ihrisku Orlanda City 2:1.
Bývalý kanonier Bayernu Mníchov sa presadil v siedmej minúte nadstaveného času a vsietil svoj siedmy gól v ôsmom vystúpení v drese Whitecaps vo všetkých súťažiach.
Vancouver vedie tabuľku Západnej konferencie, Orlando je na východe siedme.