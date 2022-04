Je neskutočné, čo predvádza, vraví Klopp na adresu Emeryho

Na jednej strane ho tešil postup do semifinále, no nedokázal zatajiť sklamanie z nevydareného záveru, keď jeho zverenci laxným prístupom dovolili portugalskému súperovi urobiť zo zápasu ešte drámu.

"Dostali sme sa do semifinále, no vidíte, že nelietam teraz v oblakoch. Zrejme niečo nie je v poriadku a asi by som mal skončiť," uviedol Klopp na pozápasovej tlačovej konferencii.

Oproti prvému meraniu síl sa predstavila v obrane až trojica nových hráčov - Joe Gomez, Ibrahima Konate a Kostas Cimikas. V strede poľa sa objavil James Milner, ktorý nastúpil v základe prvýkrát od 2. marca.

"Obrana v takomto zložení predtým nikdy nehrala spolu. Bolo to o detailoch, aby sme zostali stopercentne koncentrovaní. V súčte s prvým zápasom sme viedli 6:2. Hráči sú však len ľudia a asi si mysleli, že práca je už hotová.

No Benfica bojovala až do samého konca. Zápas neprebiehal presne tak, ako sme si predstavovali, ale to absolútne nie je dôležité. Sme v semifinále a to je jediné, na čom záleží. Som skutočne šťastný," citovala nemeckého kouča agentúra AFP.

Liverpool po polčasovom stave 1:1 dostal v druhom dejstve do dvojgólového vedenia dvoma zásahmi Roberto Firmino a o postupujúcom sa zdalo byť rozhodnuté.