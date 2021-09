Barcelona dostala lekciu. Aká bude budúcnosť Koemana?

Po domácej prehre 0:3 s Bayernom Mníchov patrí Španielom posledné miesto v tabuľke so skóre 0:6. Prezident klubu Joan Laporta bude mať podľa správ z katalánskej tlače vo štvrtok ráno stretnutie, na ktorom sa rozhodne, či Koeman zostane na lavičke aj v sobotňajšom ligovom zápase proti Atléticu Madrid.

Busquets: Sme v kritickej situácii

Prezident Barcelony po prehre v Lisabone išiel do šatne mužstva, aby hráčov povzbudil. Urobil tak bez Koemanovej prítomnosti.

V Lisabone Barcelona vybuchla aj vlani vo štvrťfinále LM. O jednu z najťažších prehier v jej histórii sa postaral Bayern Mníchov, ktorý ju prevalcoval 8:2.

Koeman nasadil proti Benfice do defenzívy Erica Garciu, Arauja a Piquého. Čoskoro zistil, že to nefunguje, keď v tretej minúte už Barca prehrávala. Bol to štvrtý zápas v tejto sezóne, v ktorom Katalánci dostali gól ako prví.

V žiadnom z týchto zápasov nezískali tri body. Remizovali s Bilbaom a Granadou, respektíve prehrali oba zápasy v Lige majstrov. "Sme v kritickej situácii," povedal po zápase Sergio Busquets.