Nežiadaná dráma. Nemecký tím mal pred zápasom Európskej ligy problémy s lietadlom

Európska liga - ilustračný záber
Európska liga - ilustračný záber (Autor: REUTERS)
TASR|6. nov 2025 o 09:36
STUTTGART. Lietadlo s futbalistami nemeckého tímu SC Freiburg malo pred odletom do Nice na štvrtkový zápas Európskej ligy UEFA technické problémy.

Výprava bundesligistu zamierila na Azúrové pobrežie s poldruhahodinovým oneskorením na náhradnom stroji, informovala o tom agentúra DPA.

„Takéto veci sa niekedy stávajú. Nemyslím si, že na naše mužstvo by to malo mať negatívny vplyv, určite sa na to nebudeme vyhovárať.

Pevne verím, že v Nice podáme dobrý výkon. Neplánované zdržanie pred odletom sme si skrátili tým, že sme išli spolu na kávu," uviedol tréner Freiburgu Julian Schuster.

    dnes 09:36
