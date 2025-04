Ak Alonso odíde, Leverkusen už myslí na náhradu. Vyhliadol si známe mená

BERLÍN. Medzi údajne hlavných kandidátov na post trénera nemeckého futbalového klubu Bayer Leverkusen patria Holanďan Erik ten Hag a Španiel Xavi.

K trénerskej rošáde by prišlo v prípade, že by sa skompletizoval medializovaný odchod súčasného kouča Xabiho Alonsa do Realu Madrid.

Španielsky tréner má s Leverkusenom platný kontrakt do júna 2026, ale čoraz častejšie sa spomína ako náhradník za Carla Ancelottiho.