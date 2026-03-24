Leverkusen podpísal s Tellom novú zmluvu. Je to špičkový hráč, chváli ho riaditeľ

Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen podpísal novú zmluvu s Nathanom Tellom. S 26-ročným nigérijským krídelníkom predĺžil spoluprácu do roku 2031.
Tella prišiel do Nemecka v roku 2023 zo Southamptonu a pôvodne s klubom podpísal kontrakt do leta 2028.
V drese „farmaceutov“ odohral 95 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých si pripísal 10 gólov a 14 asistencií.
„Sme radi, že si v našich radoch dlhodobo udržíme sympatického a prvotriedneho profesionála. Nathan Tella je špičkový hráč na ihrisku a nesmierne dôležitá osobnosť v šatni,“ uviedol Simon Rolfes, výkonný riaditeľ Leverkusenu pre šport.
Nigérijčan získal s klubom v sezóne 2023/2024 bundesligový titul a Nemecký pohár, v minulom ročníku sa tešil z triumfu v nemeckom Superpohári.
„V Bayeri sa naozaj cítim ako doma. Prvých pár rokov sme zažili množstvo fantastických úspechov. Teraz ma baví byť súčasťou rozvoja nového a silného tímu. Som si istý, že v nasledujúcich rokoch opäť dosiahneme naše ciele,“ citovala Tellu agentúra DPA.