Kto prevezme Leverkusen po Ten Hagovi? Hoľanďana má na lavičke nahradiť Dán

LEVERKUSEN. Dánsky futbalový tréner Kasper Hjulmand prevezme podľa nemeckých médií bundesligový Bayer 04 Leverkusen.
Vo funkcii nahradí Holanďana Erika ten Haga, ktorý skončil pri kormidle „farmaceutov“ už po troch súťažných dueloch.
Športový magazín Kicker a denní Bild informovali, že vedenie Leverkusenu dosiahlo dohodu s Hjulmandom.
Obe strany majú podpísať zmluvu v najbližších dňoch. Päťdesiattriročný kouč viedol v rokoch 2020 až 2024 dánsku reprezentáciu.
Na majstrovstvách Európy v roku 2020 dokráčal s Dánskom až do semifinále. Vo funkcii skončil po prehre s Nemeckom na vlaňajších ME.
Hjulmand už v Bundeslige trénoval, v sezóne 2014/15 bol na lavičke 1. FSV Mainz 05. Leverkusen má po dvoch ligových kolách na konte jeden bod a patrí mu 12. priečka.