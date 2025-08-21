Letné prestupové šialenstvo v Premier League. Kluby prekonali rekord, atakujú tri miliardy

BRATISLAVA. Letné prestupové šialenstvo v Premier League dosiahlo rekordné úrovne ešte viac ako týždeň pred uzávierkou, keď nováčik Leeds United vo štvrtok získal útočníka AC Miláno Noaha Okafora za približne 18 miliónov libier.
Príchod Okafora na Elland Road, krátko po tom, ako Bournemouth podpísal Amineho Adliho z Bayeru Leverkusen, posunul celkovú útratu anglických klubov cez hranicu 2,36 miliardy libier, ktoré padli počas letného okna 2023, uvádza FootballTransfers.com.
Ďalšie veľké obchody medzi súčasnosťou a koncom prestupového obdobia – vrátane očakávaného predaja Eberechiho Ezeho z Crystal Palace do Arsenalu – môžu znamenať, že výdavky najbohatšej futbalovej ligy sveta sa priblížia až k hranici 3 miliárd libier.
Rebríček najväčších utrácačov vedú kluby ako Liverpool (289 miliónov libier), Chelsea (246 miliónov), Manchester United (208 miliónov) a Arsenal (194 miliónov), no poriadne investujú aj mužstvá s menšími rozpočtami.
Šesť klubov prekonalo svoje prestupové rekordy – Liverpool napríklad zaplatil 100 miliónov libier plus ďalších 16 miliónov v bonusoch Bayeru Leverkusen za Floriana Wirtza.
Burnley vytvorilo klubový rekord, keď zaplatilo 25 miliónov libier za stredopoliara Chelsea Lesleyho Ugochukwu, a ďalší nováčik Sunderland spravil to isté podpisom stredopoliara Habiba Diarru zo Štrasburgu za 26 miliónov libier v rámci posilňovania kádra za celkovo 142 miliónov libier.
Hoci Sunderland pôsobil mimo Premier League posledných osem sezón, minul viac než ktorýkoľvek klub v ostatných top ligách Európy – výnimkou sú iba Atlético Madrid a Real Madrid.
Nottingham Forest dvakrát prekonal svoj prestupový rekord v tomto prestupovom období, keď minul takmer 150 miliónov libier. Medzi nové posily patria švajčiarsky krídelník Dan Ndoye z Bologne a Omari Hutchison z Ipswich Town.
Výdavky klubov Premier League toto leto prevyšujú súčet investícií Talianska (Serie A), Nemecka (Bundesliga), Francúzska (Ligue 1) aj Španielska (LaLiga).
Serie A je v rebríčku druhá s výdavkami približne 783 miliónov libier, no talianske kluby na prestupoch získali späť ešte viac.
Dominancia Premier League na prestupovom trhu sa vysvetľuje najmä obrovskými televíznymi právami. Táto sezóna je prvou v rámci nového štvorročného domáceho TV kontraktu v hodnote rekordných 6,7 miliardy libier.