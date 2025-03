Domáce EURO? Dúfam, že to vyjde, rád by som si zahral s bratom, vraví Leo Sauer

Bol to úspešný rok, najmä vďaka debutu v reprezentácii. Stal som sa najmladším hráčom v slovenskom národnom tíme a je to niečo výnimočné aj pre mňa. Som rád, že som mohol obhájiť prvé miesto aj v tejto ankete.

Aké sú vaše ambície do budúcnosti?

Chcem dohrať túto sezónu v Brede čo najlepšie, dať čo najviac gólov a asistencií a pomôcť im sa udržať v Eredivisie. Chcel by som sa zúčastniť na EURO do 21 rokov a tam dosiahnuť nejaký pekný výsledok. Potom by som sa chcel vrátiť do Feyenoordu a urobiť tam dieru do sveta…