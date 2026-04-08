Leicester neuspel s odvolaním. V tabuľke mu odrátajú šesť bodov

Anglický futbalový klub Leicester City, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži Championship, neuspel s odvolaním proti odpočtu šiestich bodov udelenému za porušenie finančných pravidiel.
„Líšky“, ktoré zostúpili z Premier League na konci sezón 2022/23 aj 2024/25, napadli rozhodnutie nezávislej komisie odporučiť tento trest za porušenia pravidiel ziskovosti a udržateľnosti organizácie Anglická futbalová liga (EFL) za trojročné obdobie do roku 2024.
„Komisia dospela k záveru, že klub porušil pravidlá ziskovosti a udržateľnosti EFL za obdobie končiace sezónou 2023/24. Klub sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal z viacerých dôvodov vrátane právomoci komisie odporučiť odpočet bodov, ako aj výšky sankcie.
Odvolacia komisia tieto námietky zamietla. Odvolacia komisia zároveň zamietla aj podanie Premier League, ktoré sa týkalo rozhodnutia komisie nezvýšiť trest pre klub za porušenie pravidiel ligy týkajúcich sa oneskoreného predloženia ročných účtov,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie Premier League.
Anglický majster z roku 2016 sa momentálne nachádza na 22. priečke tabuľky Championship, jeden bod od záchrany.
„Keďže je táto záležitosť uzavretá a do konca sezóny zostáva päť zápasov, všetci v klube sa plne sústredia na najbližšie stretnutia a na to, aby sme výsledok sezóny ovplyvnili výkonmi na ihrisku.
Vieme, že toto bolo náročné obdobie, a ďakujeme fanúšikom za podporu, ktorú tímu naďalej poskytujú. Našou zodpovednosťou teraz je pristúpiť k zostávajúcim zápasom s koncentráciou a odhodlaním, ktoré si naša situácia vyžaduje,“ uviedol Leicester City vo vyhlásení.