Spravil chybu. Rozhodcovská stálica v Premier League končí

„Došlo k ľudskej chybe. Keby Mason dôkladne preskúmal situáciu, gól by zamietol,“ uvádzal Daily Mail.

Chyby sa dopustil rozhodca systému VAR Lee Mason, ktorý si podľa trénera rozhodcov Chrisa Foya nenarysoval kalibrové čiary. Vďaka ním by zistil, že sa jednalo o porušenie pravidiel o ofsajde.

Po potvrdení chyby sa 51-ročný Lee Mason rozhodol ukončiť kariéru. Potvrdila to organizácia Professional Game Match Officials (PGMOL), ktorá rozhodcov v Anglicku zastrešuje.

„Ďakujeme Leemu za oddanú službu profesionálnej hre a želáme mu všetko najlepšie do budúcnosti,“ dodáva PGMOL.

Arteta: Je to neprijateľné

Kontroverzný moment môže rozhodnúť o majstrovskom titule v Anglicku. Arsenal je na čele Premier League, pred druhým Manchestrom City má dvojbodový náskok.

„Nebola to ľudská chyba. Mason proste nepochopil, čo je náplň jeho práce. Je to neprijateľné. Stálo nás to dva body, ktoré nám už nikto nevráti. Budeme ich musieť nájsť inde,“ hneval sa tréner Arsenalu Mikel Arteta.