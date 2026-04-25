Tottenham hrá o prežitie, no jeho výkony nestačia. Musíme vyhrať, vyzýva tréner

Tréner futbalistov Tottenhamu Hotspur Roberto De Zerbi si uvedomuje dôležitosť víkendového duelu anglickej Premier League na trávniku Wolverhamptonu Wanderers. Jeho tím potrebuje uspieť, aby získal dôležité body o záchranu v najvyššej súťaži.
„Kohúti“ sú momentálne v tabuľke na 18. pozícii, čo by na konci sezóny znamenalo zostup do Championship. Na istotu zotrvania v Premier League momentálne strácajú dva body.
„Nechcem dávať tlaky, ale poznáme situáciu. Netreba zabúdať na postavenie v tabuľke, musíme vyhrať. To, čo sme doteraz robili, je proste nepostačujúce.
Ak by sme uspeli proti Wolves, tak ešte nie je vybavené. Sú pred nami ešte štyri stretnutie. Zaslúžili sme víťaziť. Nečaká nás však v sobotu nič ľahké,“ cituje Sky Sports trénera Tottenhamu.
Wolverhampton je už istým zostupujúcim, v 33 dueloch dokázal nazbierať len 17 bodov. Tottenham naproti tomu v tomto kalendárnom roku ešte v Premier League neuspel.
„Bude to náročné, pretože súper nemá čo stratiť. Musíme hrať, ideálne bez priveľkého tlaku. Máme veľmi dobrých hráčov v tíme,“ pochválil De Zerbi svoje družstvo.
Pred úvodným výkopom však počíta veľké hráčske straty, z rôznych dôvodov nemá k dispozícii takmer desiatku hráčov A-tímu.