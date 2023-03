Poznani môže pomôcť aj uzdravený Šatka, problém so zostavou má tréner West Hamu

Veľmi dobrú pozíciu do odvety si pred týždňom vybojoval anglický West Ham. Na pôde AEK Larnaka splnil úlohu favorita a zvíťazil 2:0. "Kladivári" majú za cieľ dostať sa do druhého štvrťfinále po sebe v európskej súťaži.

Ťažkú pozíciu má talianske Lazio. Rimania doma podľahli holandskému Alkmaaru 1:2. Do zápasu však nemohol zasiahnuť Ciro Immobile, najväčšia ofenzívna hviezda výberu Maurizia Sarriho.

V minulej sezóne sa dostali až do semifinále Európskej ligy UEFA. Tréner David Moyes má však problémy so zostavou. V nedeľnom ligovom dueli s Aston Villou (1:1) mu chýbali opory Lukasz Fabianski (zranenie oka), Vladimír Coufal (päta) a Michail Antonio (lýtko).

Poľský šampión z Poznane aj so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom a brankárom Dominikom Holecom cestuje do Švédska.

"Plán bol taký, že najskôr budem hrať v druhom tíme. Po súboji s Djurgardenom však padlo iné rozhodnutie. V sobotu som sa rozprával s trénerom a dohodli sme sa, že odohrám 60 minút v Gliwiciach.

Úprimne, som rád, že sa mi na takomto ihrisku nič nestalo. Ale nebol to intenzívny zápas, takže ak by bolo treba, vydržal by som asi aj 90 minút," citoval slovenského reprezentanta klubový web.

FOTO: Ľubomír Šatka cez víkend nastúpil v základnej zostave Lechu Poznaň